Архангельск, 28 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал резкую оценку общественному транспорту региональной столицы.

Анна Кошечко Гонки ПАЗиков обычное явление на дорогах Архангельска

«Я считаю, что тот уровень общественного транспорта, который сегодня сложился, не то что не соответствуют региональному центру. Это в принципе, на мой взгляд, уже издевательство над людьми, которые пользуются этой услугой. В то время как уже многие наши соседи идут по пути реформирования общественного транспорта […] считаю, что для Архангельска ПАЗики — позор, я такого давно не видел и считаю, что такого быть не должно», — заявил Цыбульский в интервью 29.RU.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, c 26 декабря проезд в общественном транспорте Архангельскаповысился с 29 до 34 рублей за поездку.