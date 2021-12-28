Вашингтон, 28 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В США за последние сутки зафиксировано более 500 тыс. новых случаев заражения COVID-19, сообщает 28 декабря издание New York Times.

Cdc.gov Вакцинация от коронавируса в США

По утверждению издания, это абсолютный рекорд суточного числа заражений с самого начала пандемии.

При этом отмечено, что 25 декабря было выявлено почти в 10 раз меньше заражений — порядка 58 тыс. случаев. В то же время, за последние семь дней среднесуточный показатель составил 243 тыс. случаев заражения.

Издание напоминает, что ранее наивысшее число заражений коронавирусом за сутки было отмечено в январе 2021 года, когда оно колебалось в районе 250 тыс. случаев за 24 часа.