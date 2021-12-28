Барселона, Испания, 28 декабря, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» планирует подписать следующим летом защитников лондонского «Челси» Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена. Об этом 28 декабря сообщило испанское издание Sport.es. Контракты обоих футболистов с «пенсионерами» рассчитаны до 30 июня 2022 года.

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Ранее сообщалось, что защитник сборной Дании Андреас Кристенсен не спешит продлевать соглашение с английским клубом, так как в услугах футболиста заинтересованы «Барселона» и «Бавария».

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в восемнадцати матчах за клуб Английской Премьер-лиги во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Мальме» и одной результативной передачей.