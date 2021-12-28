Лондон, , 22:46 — REGNUM Сандра О выложила в сеть тизер-трейлер четвёртого сезона сериала «Убивая Еву». Ролик был опубликован 28 декабря на twitter-странице проекта.

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Поклонники шоу увидели 30-секундное видео с отрывками, в которых показаны некоторые захватывающие моменты. Некоторые пользователи соцсетей написали, что заметили в кадре новых персонажей.

https://twitter.com/KillingEve/status/1475851535024156672

Напомним, четвёртый сезон «Убивая Еву» станет для сериала последним. Его премьера состоялась на телеканале BBC America 8 апреля 2018 года. Главные роли в шоу исполняют Сандра О и Джоди Комер.

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