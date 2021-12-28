Манчестер, Великобритания, 28 декабря, 2021, 22:44 — ИА Регнум. 28 декабря издание BBC сообщило, что руководство «Манчестер Юнайтед» отвергло первое арендное предложение испанской «Севильи» по Антони Марсьялю. Клуб не устроило, что «Севилья» готова платить футболисту лишь половину зарплаты (150 тысяч фунтов в неделю).

Fuguito Антони Марсьяль

Ранее сообщалось, что Антони Марсьяль попросил главного тренера «МЮ» Ральфа Рангника отпустить его из клуба.

В текущем сезоне Антонио Марсьяль принял участие лишь в десяти матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Антони Марсьяль перешел в «МЮ» 1 сентября 2015 года из «Монако» за 60 миллионов евро. Текущее соглашение французского форварда с английским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.