София, , 22:43 — REGNUM В Болгарии уходящий 2021 год ознаменовался рекордным ростом цен на основные продукты питания. Об этом говорится в отчете болгарского министерства сельского хозяйства и продовольствия (МСХП), пишет 28 декабря софийская газета «Факты».

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Согласно официальным данным, за последние 11 месяцев картофель в стране подорожал на 38%, огурцы — на 33%, а капуста — сразу на 58%. «Эти показатели являются шокирующими для Болгарии как для страны, имеющей высокоразвитую инфраструктуру сельхозпроизводства», — отметили чиновники МСХП.

Еще одним негативным с точки зрения развития местной аграрной отрасли стало увеличение Софией импорта овощей и фруктов. По данным Национального института статистики, в период с января по сентябрь 2021 года в Болгарию было ввезено 228,7 тыс. тонн овощных культур и 263,7 тыс. тонн яблок, гранатов, винограда и цитрусовых. Кроме того, зарегистрирован рост цен на свинину, говядину и баранину.

Ранее правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные бюджетные средства на поддержку сельского хозяйства страны. Предполагается, что новая программа будет реализована в феврале 2022 года.

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