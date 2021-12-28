Берлин, 29 декабря, 2021, 00:09 — ИА Регнум. В Германии бывший сотрудник сберегательного банка Werra-Meißner, обманувший клиентов почти на полмиллиона евро, приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения. Об этом сообщило 28 декабря немецкое издание Spiegel.

Окружной суд Касселя счел доказанным, что обвиняемый украл у клиентов банка в общей сложности 460 тысяч евро.

В ходе судебного процесса44-летний мужчина полностью признал свою вину, а также рассказал о махинациях, которые еще не были раскрыты внутренним аудитом банка.

С 2013 года сотрудник банка регулярно навещал клиентов и уговаривал их вкладывать деньги в золото, которое должно было храниться в стенах банка. Вместо этого он оставлял золото себе, а затем при необходимости продавал его. О мошенничестве стало известно в 2019 году.

Суд установил, что мужчина планировал потратить полученные обманным путём средства на азартные игры. Эксперты заключили, что подсудимый также страдает нарциссическим расстройством личности.