Нью-Йорк, США, 28 декабря, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Американская певица и поэтесса Патти Смит была удостоена чести получить ключ от Нью-Йорка от уходящего со своей должности мэра Билла Де Блазио в преддверии ее 75-летия в конце этой недели. Об этом 28 декабря рассказал портал The Line Of Best Fit.

Robert Aakerman Нью-Йорк

Во время конференции, проведенной Биллом Де Блазио, Патти Смит была награждена ключом от Нью-Йорка в последний понедельник пребывания мэра на посту. Такие люди, как Клайв Дэвис, Спайк Ли и сенатор Чак Шумер, также ранее были награждены ключами от уходящего мэра.

Де Блазио похвалил «крестную мать панка», сказав, что в ней «есть неподдельность, которую тяжело найти». Он добавил: «Она так много сделала для того, чтобы осветить свой путь и сделала это здесь, в Нью-Йорке. Она стала квинтэссенцией того музыкального расцвета, который произошел в этом городе и за его пределами».

Приняв ключ, Патти Смит произнесла свою собственную речь, сказав: «Я хотела бы дать Нью-Йорку ключ от меня, потому что именно так я отношусь к моему городу». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Патти Смит в августе представила новый мини-альбом, состоящий из семи песен и записанный в известной нью-йоркской студии звукозаписи Electric Lady.