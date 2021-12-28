Скопье, , 23:02 — REGNUM Глава Социал-демократической партии Македонии Димитар Ковачевски 28 декабря в интервью для телеканала TV Sitel сообщил, что он не координировал свой приход к власти с бывшим лидером СДСМ Бранко Црвенковским.

Димитар Ковачевски

По словам Ковачевски, в последние 30 дней он восхитительно вел переговоры внутри партии. Как сказал Ковачевски, в оппозиции его называют марионеткой Заева, однако он самостоятельно составил свою команду.

Димитар Ковачевски «Я человек с безупречным моральным обликом и собственным видением. Что касается правительственного кабинета, я его ещё не составил. Завтра мы начнем переговоры и потом я сделаю выбор».

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