Скопье, 28 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Глава Социал-демократической партии Македонии Димитар Ковачевски 28 декабря в интервью для телеканала TV Sitel сообщил, что он не координировал свой приход к власти с бывшим лидером СДСМ Бранко Црвенковским.

Димитар Ковачевски

По словам Ковачевски, в последние 30 дней он восхитительно вел переговоры внутри партии. Как сказал Ковачевски, в оппозиции его называют марионеткой Заева, однако он самостоятельно составил свою команду.