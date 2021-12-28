Новый глава партии власти Македонии: у меня безупречный моральный облик
Скопье, 28 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Глава Социал-демократической партии Македонии Димитар Ковачевски 28 декабря в интервью для телеканала TV Sitel сообщил, что он не координировал свой приход к власти с бывшим лидером СДСМ Бранко Црвенковским.
Димитар Ковачевски
По словам Ковачевски, в последние 30 дней он восхитительно вел переговоры внутри партии. Как сказал Ковачевски, в оппозиции его называют марионеткой Заева, однако он самостоятельно составил свою команду.
«Я человек с безупречным моральным обликом и собственным видением. Что касается правительственного кабинета, я его ещё не составил. Завтра мы начнем переговоры и потом я сделаю выбор».