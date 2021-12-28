Лестер, Великобритания, 28 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. 28 декабря в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится центральный матч 20-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Амарти Даниэль, Люк Томас, Хамза Чоудури, Вилфред Ндиди, Кирнан Дьюсбери-Холл, Тимоти Кастань, Джеймс Мэддисон, Бубакари Сумаре, Келечи Ихеаначо, Джейми Варди.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Константинос Цимикас, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Алекс Оклсейд-Чемберлен, Мохаммед Салах, Садио Мане, Диогу Жота.

Последний матч «Ливерпуля» с «Лестером» состоялся 22 декабря 2021 года в рамках Кубка Лиги. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, но «мерсисайдцы» прошли дальше по результатам серии пенальти.