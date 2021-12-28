Архангельск, 28 декабря, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Протесты населения в связи с введением QR-кодов являются, в том числе, признаком недоверия к власти. Об этом в интервью 29.RU сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Kremlin.ru Александр Цыбульский

«Это вопрос непростой. Я о нем много думал. Наверное, это недоверие к власти у какой-то части общества. Но это (вакцинация — ред.) непростое решение для каждого потому что оно связано со здоровьем, с жизнью […] Конечно, сегодня для кого-то это повод, в том числе, выразить свою позицию о несогласии с деятельностью власти. Повод, который касается каждого из нас, зачастую используется, как попытка донести свое недовольство или сформировать больше сторонников, недоверяющих власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Архангельске состоялся митинг против QR-кодов, в ходе которого были задержаны несколько человек.