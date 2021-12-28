Исламабад, 28 декабря, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Министр информации Пакистана Фуад Чоудри назвал решение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об ограничении поездок женщин в Афганистане образцом «регрессивного мышления» и «угрозой для Пакистана».

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«Вы видите, что два экстремистских режима окружили Пакистан справа и слева. Женщины в Афганистане не могут путешествовать в одиночку, им не разрешают ходить в школу или университет. Такое регрессивное мышление опасно для Пакистана», — приводит его слова портал darivoa.com

Помимо «экстремистского режима» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, в Исламабаде отмечают также рост «индуистского экстремистского мышления» в Индии, добавил Чоудри, отметив, что Пакистан ведёт «самую большую и наиболее важную» борьбу против этих «очагов экстремистских идей».

Ранее «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустил предписания для водителей такси в Афганистане, запретив «брать женщин в поездки на расстояние более 45 миль (72 км) без близкого родственника».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала данные требования как «заключение женщин в тюрьму». Однако представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли критику, назвав её «негативной пропагандой», и заявили о своей приверженности правам всех афганцев, включая женщин.