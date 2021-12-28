Вашингтон, , 22:33 — REGNUM В сеть утекла информация о релизе ролевой приключенческой игры Ghost of Tsushima на платформе ПК. Об этом 29 декабря сообщает портал Screen Rant.

Геймплей Ghost of Tsushima Цитата из видео на YouTube

Пользователь форума Reddit опубликовал скриншот некого сайта, который сообщает, что Ghost Of Tsushima выйдет в сервисе Steam 7 февраля 2022 года. Автор поста написал, что изображение может оказаться подделкой, но отметил, что его источником является «уважаемый» сервис, специализирующийся на продаже кодов доступа к играм.

Напомним, игра Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года как эксклюзив платформы PlayStation. Разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions. На известном сайте Metacritic PS4-версия игры получила 83 балла (из 100) от критиков и 9,1 балла (из 10) от рядовых пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Стоит своих денег» — критики о «режиссёрской версии» Ghost of Tsushima