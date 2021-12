Лондон, , 23:20 — REGNUM Британская поп-певица Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эйтчисон) поделилась новым видео в социальной сети TikTok с фрагментом ее совместной работы с японской электропоп исполнительницей Риной Саваямой, которая войдет в ее предстоящий альбом Crash. Об этом 28 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Charli XCX загрузила клип, в котором она исполняет часть куплета Саваямы в TikTok после того, как она в прошлом месяце представила фрагмент другой песни, выложив его в своем Instagram-аккаунте.

В прошлом месяце Charli XCX анонсировала предстоящий альбом Crash с помощью сингла New Shapes, который последовал за сентябрьским Good Ones. Пластинка последует за прошлогодним альбомом how i'm feeling now.

