Дамаск, 28 декабря, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Удар по сирийскому порту Латакии нанесли два истребителя ВВС Израиля четырьмя ракетами, сообщил 28 декабря на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

При этом средства ПВО Сирии не открывали огонь по израильским ракетам, опасаясь повредить транспортный самолет ВКС РФ, заходивший на посадку, пояснил он.

Напомним, удар по территории сирийского порта Латакия ВВС Израиля нанесли минувшей ночью.

«С 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия», — рассказал Журавлев.

«Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром «Хмеймим» самолет Военно-транспортной авиации ВКС РФ», — отметил он.

По данным российского Центра, в результате израильского авиаудара был нанесен незначительный ущерб портовой инфраструктуре Латакии. Среди сирийских военных потерь не было.