София, , 22:29 — REGNUM Ассоциация работодателей Болгарии (АРБ) инициировала срочный созыв Консультационного совета национальной безопасности страны и личную встречу с болгарским премьер-министром Кирилом Петковым для рассмотрения вопроса о снижении тарифов на электроэнергию для предприятий среднего и крупного бизнеса. Об этом 28 декабря сообщила софийская газета «Сега».

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Как отмечено в заявлении АРБ, в настоящее время ни одно из положений о выделении местным фирмам льгот на оплату услуг энергосетей в силу так и не вступило, в то время как в рамках налогового законодательства с тех же предприятий взимаются дополнительные сборы.

«Тысячи компаний оказались на грани банкротства, мы вынуждены сокращать персонал, что, в конце концов, приведет к росту безработицы», — сказал журналистам представитель регионального металлургического объединения Васил Димитров.

Официальная София отказывается от каких-либо комментариев на эту тему. Ранее Петков заявил, что вопрос регулирования цен на энергоносители и введения системы субсидий находится в ведении министерства экономики, энергетики и туризма Болгарии.

Напомним, в настоящее время цены на энергоносители в Болгарии являются самыми высокими в Юго-Восточной Европе. Для бытовых потребителей в стране действует гибкая система скидок и субсидий на оплату услуг ЖКХ.

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