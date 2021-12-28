Париж, , 22:29 — REGNUM 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что не намерен покидать парижский клуб и переходить в «Реал» в январское трансферное окно.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

«Я не перейду в «Реал» в январе. Этого не произойдет. Я счастлив здесь и намерен завершить этот сезон как игрок «ПСЖ». Готов на все, чтобы привезти в Париж как можно больше трофеев», — цитирует Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 24-х матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячам и двенадцатью результативными передачами. Нападающий является лучшим игроком клуба по системе гол+пас.