Саутгемптон, Великобритания, , 22:24 — REGNUM Сегодня, 28 декабря, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 25-й минуте встречи забил центральный полузащитник хозяев и сборной Англии Джеймс Уорд-Прауз — 1:0. Через четырнадцать минут Мохаммед Салису был удален после второй желтой каточки. В конце тайма Харри Кейн восстановил равновесие в счете ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

Желтые карточки, помимо Мохаммеда Салису, получили Кайл Уокер-Питерс, Серхио Регилон, Адам Армстронг и Харри Уинкс.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Кайл Уокер-Питерс, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Янн Валери, Джеймс Уокер-Прауз, Стюарт Армстронг, Ибраима Диалло, Шейн Лонг (Армандо Броя, 71'), Адам Армстронг (Натан Редмонд, 83').

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэвинсон Санчес, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Серхио Регилон (Мэтт Доэрти. 46'), Пьер-Эмиль Хейбьерг, Харри Уинкс, Эмерсон (Брайан Хиль Сальватьерра, 77'), Деле Алли (Лукас Моура, 62'), Сон Хын Мин, Харри Кейн.

«Тоттенхэм», упустив победу, опустился на шестую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» с 21-м очком расположился на тринадцатом месте.