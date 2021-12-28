Берлин, 28 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов (DStGB) требует от правительства ФРГ принятия четкой стратегии борьбы с нехваткой квалифицированных кадров в рабочих профессиях, сообщает 28 декабря издание Spiegel.

В частности, по мнению ассоциации, в Германии существует риск острой нехватки квалифицированных сотрудников в больницах и детских медицинских учреждениях.

«В ближайшие годы мы ожидаем нехватку 230 тысяч учителей в детских садах и 300 тысяч медсестер. Если не хватает воспитателей, чтобы сопровождать малышей в течение дня, многие детские сады так и останутся закрытыми. Пожилые люди, нуждающиеся в уходе, и их семьи вынуждены обходиться без посторонней помощи, если рядом нет никого, кто мог бы оказать им профессиональную поддержку. Нам нужны руки помощи из-за границы», — заявил генеральный директор городского совета Гельмут Деди.

Он отметил что в новом году федеральное правительство должно предпринять конкретные шаги для привлечения квалифицированных рабочих из числа иммигрантов, которые в случае необходимости могли бы пройти обучение в Германии в короткие сроки.