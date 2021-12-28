Берлин, 28 декабря, 2021, 23:35 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зарегистрировано 21 080 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 28 декабря в Институте Роберта Коха (RKI).

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За весь период с начала пандемии органами здравоохранения Германии зарегистрировано в общей сложности 7 026 369 случаев заражения и 110 805 случаев смерти от COVID-19, около 6,22 миллиона пациентов излечились.

Сообщается также, что средний уровень заболеваемости в стране за последние семь дней составил 215,6 случая на 100 000 жителей.

В RKI отметили, что фактические цифры могут быть гораздо выше, поскольку в период рождественских праздников люди стали менее активно проходить тестирование на коронавирус, при этом не все местные органы здравоохранения своевременно отправляют данные.