Берлин, 29 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Пандемия пробила глубокую дыру в бюджете Германии, который заполняется все новыми и новыми кредитами. Гора долгов нового правительства выросла до более чем 1,4 трлн евро. В 2022 году потребуется еще больше денег. Об этом сообщило немецкое агентство DW 28 декабря.

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Одно из первых официальных действий нового министра финансов ГерманииКристиана Линднера стало своего рода поворотным моментом. Через пять дней после приведения к присяге Линднер, председатель неолиберальных свободных демократов (СВДП), внес в парламент законопроект о дополнительном бюджете. Финансист предложил перевести нереализованные средства по борьбе с COVID-19 на инвестиции в защиту климата.

В общей сложности 240 миллиардов евро (270 миллиардов долларов США) были одобрены для предоставления кредитов в трудных условиях. В результате осталось около 60 миллионов евро, которые Линднер хочет перевести в Фонд энергетики и климата.

«Эти средства должны помочь преобразованию одной из крупнейших промышленно развитых стран в сторону климатической нейтральности», — заявил министр финансов в Бундестаге.

По данным Федерации налогоплательщиков Германии, в корне проблематично создавать финансовые резервы путем погашения долгов, а затем использовать эти средства для финансирования проектов на ближайшие годы. В связи с этим, консервативные христианские демократы (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), которые сейчас находятся в оппозиции, серьезно возмущены принятием данной меры.