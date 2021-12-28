Уотфорд, Великобритания, 28 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 28 декабря лондонский «Вест Хэм» разгромил «Уотфорд». Матч двадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 завершился со счетом 4:1. Свой первый мяч в составе «молотобойцев» забил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Забитые мячи: Эммануэль Деннис (Джошуа Кинг, 4') — 1:0, Томаш Соучек (Джаррод Боуэн, 27') — 1:1, Саид Бенрахма (Маркос Антонио, 29') — 1:2, Марк Нобл (пенальти, 58') — 1:3, Никола Влашич (Джаррод Боуэн, 90+2') — 1:4.

Единственную желтую карточку на 81-й минуте получил защитник гостей Крейг Доусон. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом.

Статистика матча («Уотфорд"/ «Вест Хэм»)

Удары 14/13

Удары в створ 5/6

Владение 43%/57%

Угловые 4/5

Нарушения 12/12

«Вест Хэм», одержав девятую победу в сезоне и набрав 31 очко, временно поднялся на пятую позицию. «Уотфорд» с тринадцатью очками остался на семнадцатом месте в непосредственной близости с зоной вылета.