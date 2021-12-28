Берлин, 28 декабря, 2021, 23:20 — ИА Регнум. В Германии с 28 декабря вступили в силу новые ограничения, введённые из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает агентство DW.

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Частные собрания теперь разрешается проводить с численностью участников не более десяти человек, прошедших вакцинацию, и не более двух — для непривитых граждан. Ночные клубы будут закрыты, а крупные мероприятия, включая футбольные матчи, будут проходить без зрителей. Доступ в рестораны по-прежнему будет возможен только для прошедших вакцинацию.

«Сейчас не время для вечеринок в больших группах», — заявил на днях новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Согласно данным Институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, за последние сутки в Германии было выявлено 21 080 новых случаев заболевания, скончались ещё 372 пациента с COVID-19.