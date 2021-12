Токио, , 23:19 — REGNUM Японская рок-группа Chai выпустила кавер-версию песни Last Christmas от поп-дуэта Wham!, оригинальная версия которого вышла на Рождество 1984 года. Об этом 28 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Версия Chai на знаменитый рождественский хит сопровождается видеоклип, в котором японская группа наслаждается едой, вином и рождественским настроением. Группа написала в описании к видео: «Счастливого Рождества! Вы наслаждаетесь чудесным Рождеством? Как прошел для вас этот год? Все время, включая этот год, следующий год и даже сейчас, в этот момент, это потрясающе! Давайте наслаждаться праздником вместе! Любим вас!»

Перед Рождеством Chai выпустили обновленную версию своей песни ACTION, вышедшей на альбоме Wink при участии Zazen Boys.

