Бергамо, Италия, , 22:05 — REGNUM Руководство «Аталанты» готово отдать 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Верону» в аренду с правом выкупа, если «мастифы» отпустят чешского опорного полузащитника Антонина Барака. Об этом 28 декабря сообщило издание Tuttomercato.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова продать Алексея Миранчука даже в клуб-конкурент, если поступит предложение в размере 12 миллионов евро. В текущем сезоне на счету полузащитника один забитый мяч в ворота «Вероны» и две результативные передачи.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.