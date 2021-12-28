Бергамо, Италия, 28 декабря, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Руководство «Аталанты» готово отдать 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука в «Верону» в аренду с правом выкупа, если «мастифы» отпустят чешского опорного полузащитника Антонина Барака. Об этом 28 декабря сообщило издание Tuttomercato.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова продать Алексея Миранчука даже в клуб-конкурент, если поступит предложение в размере 12 миллионов евро. В текущем сезоне на счету полузащитника один забитый мяч в ворота «Вероны» и две результативные передачи.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.