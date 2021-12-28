Крайова , , 22:05 — REGNUM В городе Крайова на юге Румынии на 84-м году жизни скончался известный румынский спортивный журналист и радиокомментатор Костикэ Попеску. Об этом 28 декабря сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

Микрофон комментатора

Отметим, что смерть журналиста наступила в результате тяжелой и продолжительной болезни. Другой информации нет.

Попеску будет похоронен в четверг, в 12:00 (время местное), на кладбище центральном кладбище Унгурень в Крайове.

Напомним, Попеску освещал основные футбольные матчи румынских команд на родине и за ее пределами с 1971 по 1998 годы. Его манера ведения прямых трансляций становилась предметом для обучения многих комментаторов в десятках стран мира.

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