Сеул, , 23:17 — REGNUM Новозеландская певица Розэ (настоящее имя — Розанна Пак) из южнокорейской поп-группы Blackpink 27 декабря в своих социальных сетях выложила видео, в котором она исполняет песню Wildfire от американского хип-хоп исполнителя Cautious Clay (настоящее имя — Джошуа Карпе).

Музыка

Розэ пожелала своим поклонникам счастливого Рождества и Нового года, а также поделилась видео, в котором она исполняет кавер-версию песни Wildfire. Оригинальная версия появилась на дебютном альбоме Cautious Clay. Cautious Clay ответил артистке в своем Twitter-аккаунте, выложив туда видео ее исполнения и написав: «Хей, это моя песня!»

https://www.instagram.com/tv/CX_o8VcKncj/

Ранее Розэ уже делилась со своими поклонниками каверами, прошлым был на песню The Only Exception от поп-панк группы Paramore.

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