Москва, 28 декабря, 2021, 21:59 — ИА Регнум. 28 декабря журналист Санти Ауна сообщил, что мюнхенская «Бавария» приняла оба предложения московского ЦСКА и «Вероны» по трансферу 22-летнего французского атакующего полузащитника Микаэля Кюизанса.

ФК Бавария Мюнхен

ЦСКА и «Верона» предложили по 10 миллионов евро. Решение, в какой клуб перейти, остается за французским полузащитником.

В текущем сезоне Микаэль Кюизанс принял участие лишь в двух матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Кюизанс выступает за «Баварию» с 18 августа 2019 года после ухода из мюнхенской «Баварии» за 8 миллионов евро. Текущее соглашение французского футболиста с немецким топ-клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.