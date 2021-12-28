28 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Савельев, , 22:34 — REGNUM Небывалый газовый и энергетический кризис, бушующий в Евросоюзе, затронул и постсоветские страны, ориентирующиеся на Брюссель, в частности, Молдавию. Успев подписать новое пятилетнее соглашение с Газпромом буквально за несколько дней до истечения сроков действия предыдущего, Кишинев избежал наихудшего сценария — прекращения поставок в самом начале отопительного сезона.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Для небогатой Молдавии, полностью лишенной собственных энергоносителей и зависимой от российских поставок, подписание нового пятилетнего контракта, пусть по ценам выше, чем раньше, но гораздо ниже текущих европейских котировок, означает сложное, но уверенное прохождение зимнего периода. Для российской стороны, помимо коммерческой составляющей, заключение нового контракта означает, в том числе, обеспечение газом Приднестровья, включая одну из крупнейших в Европе Молдавскую ГРЭС, полностью принадлежащую ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Приднестровье. Молдавская ГРЭС Донор

В Молдавии приветствовали заключение нового контракта и сдержанное повышение цен на газ — Газпром не стал выкручивать руки своим контрагентам в Кишиневе, используя сложившуюся конъюнктуру, и проявил определенную гибкость в ценообразовании. Однако при этом потребовал проведения аудита и постепенного погашения существующей задолженности, а также строгого соблюдения платежной дисциплины по новому контракту.

Общая задолженность Молдавии перед Газпромом без учета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) составляет более 700 млн долл. Именно эта задолженность подлежит аудиту сторон с тем, чтобы обеспечить ее погашение на дополнительно согласованных условиях. Однако первые же недели после подписания нового контракта показали, что у Кишинева нет средств не то что на погашение исторически сложившейся задолженности, но и на оплату текущих поставок. В конце ноября для оплаты около 75 млн долл. за поставленный в октябре-ноябре газ и во избежание приостановки поставок сразу после заключения нового контракта, молдавским партнерам Газпрома пришлось обращаться за финансированием к государственному бюджету Молдавии. В декабре оплата проходит чуть ли не посуточно — настолько важно для Кишинева выдержать соответствующие графики и настолько требователен (и справедливо) стал Газпром в вопросах платежной дисциплины.

Неоплатный долг Wikipedia.org

В то же время европейский, а точнее антироссийский вектор в молдавской политической жизни сохраняется. Недавно в Кишиневе призвали объявить персоной нон грата и выслать посла России в Молдавии Олега Васнецова за участие в инаугурации президента ПМР Вадима Красносельского. Не была допущена к участию в мероприятии делегация Общественной Палаты России.

В то же время известная своей прозападной и прорумынской ориентацией президент Молдавии Майя Санду сделала заявление о возможности объединения Молдавии с Румынией и решила не посещать юбилейный саммит СНГ, прошедший 28 декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге, мотивировав свой отказ неполучением официального приглашения и незнанием повестки саммита. Объединение Молдавии с Румынией возможно только при решении «приднестровской проблемы» в пользу Кишинева, то есть при ликвидации ПМР, возможно, силовым путем. Именно как угрозу своему существованию восприняли слова молдавского президента в Тирасполе.

Экономическая зависимость Молдавии от России слишком велика, российские преференции, в том числе в рамках СНГ, в буквальном смысле удерживают на плаву слабую молдавскую экономику. Ни ЕС, ни Румыния не собираются компенсировать Кишиневу экономические потери, но стратегический вектор постсоветской Молдавии становится все более антироссийским и прозападным.

Уже после заключения нового пятилетнего газового контракта премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что подписавший документы с молдавской стороны вице-премьер, министр экономики и регионального развития Андрей Спыну не имел соответствующих полномочий от правительства.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

Это означает, что молдавская сторона готовит аргументы для несоблюдения договорных обязательств по формальным основаниям на случай резкого изменения политической или экономической конъюнктуры.

Противоречия между экономической реальностью, побуждающую Молдавию к более плотному сотрудничеству с Россией, и внешнеполитическим прозападным и антироссийским выбором будут еще годами определять неустойчивое положение республики. Румыния по причинам инфраструктурного характера еще долго не сможет закрыть потребности Молдавии в газе и электроэнергии, особенно по конкурентным ценам, тем более что и из Румынии Кишинев будет получать российский газ, поставляемый через «Турецкий поток» на Балканы и далее.

Постоянное давление со стороны евроатлантических структур, формально призванное не допустить использование газовых поставок для достижения политических целей, искусственные помехи для запуска «Северного потока — 2» — все это привело к противоположному результату: цены на газ побили все исторические рекорды, а энергетический кризис стал носить ярко выраженный политический характер. Молдавия в этой ситуации оказалась заложницей и своей слабой экономики, и внешнеполитического выбора.