Брашов, Румыния, 28 декабря, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в районе уезда Бузэу на юге Румынии. Об этом 28 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Martin Luff Последствия землетрясения

Подземный толчок был зафиксирован 28 декабря в 13:53 по местному времени (14:50 мск). Как отметили представители Национального института геофизики Румынии, эпицентр колебания земной поверхности находился на глубине 122 км в Южных Карпатах неподалеку от города Брашов. Жертв и разрушений нет.

Согласно официальной информации, с начала декабря в Румынии отмечены 20 землетрясений силой от 2,1 до 4,1 баллов по шкале Рихтера.

Наиболее сильное проявление стихии имело место в румынских Карпатах 26 мая нынешнего года. Тогда магнитуда составила 4,7 баллов — указанное землетрясение ощущалось в Бухаресте, Констанце и других крупных городах страны.