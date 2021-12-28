Сыктывкар, , 21:56 — REGNUM В 2021 году в Вологде ввели в эксплуатацию 30 многоквартирных домов, общее количество квартир в которых составляет 3377. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Строительство Pxhere.com

«Строительная отрасль в нашем городе уверенно развивается, полностью оправившись от пандемийных ограничений 2020 года. Это одна из наиболее динамичных отраслей городской экономики, обеспечивающих вологжан рабочими местами, пополняющая налогами городской бюджет и позволяющая все большему числу горожан решать квартирный вопрос, в том числе и за счет существующих социальных программ», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский общепит пока не оправился от удара пандемии.