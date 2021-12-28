Париж, 28 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Около 180 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Франции за последние сутки, сообщает 28 декабря санитарное агентство страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Отмечено, что такое суточное число заражений COVID-19 является наивысшим с начала эпидемии коронавируса.

Всего за последние 24 часа заражений коронавирусом было зафиксировано 179 807.

При этом для сравнения указаны данные за 25 декабря, когда на территории Франции было выявлено 104 тыс. новых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря минздрав Дании провозгласил страну мировым лидером по количеству суточных заражений COVID-19 на 100 тыс. человек населения.