Белград, 29 декабря, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Заявление президента Александра Вучича о том, что он «нечасто выступает на федеральных телеканалах» победило в номинации «ложь года» в опросе, который ежегодно устраивает портал «Истиномер». Результаты голосования читателей портал опубликовал 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Сербии Александр Вучич

«Я не являюсь частым гостем телеканалов, я больше отвечаю на вопросы журналистов, и поэтому я хотел бы воспользоваться возможностью, которую предоставил мне ваш телеканал», — цитирует электронное издание заявление Вучича, прозвучавшее 11 января в передаче «Кириллица» телеканала Happy.

На втором месте в опросе оказался вопрос президента Вучича «Были ли у нас какие-то выборы?» Вучич задал этот риторический вопрос, забыв про то, что парламентские выборы в Сербии прошли в июне 2020 года.

Портал отмечает, что некоторые заявления президента Сербии заслужили положительные оценки. Одно из них — заявление о размере минимальной зарплате в Сербии.

Напомним, что по данным сербских СМИ, в 2020 году Александр Вучич 37 раз был гостем различных телевизионных передач.