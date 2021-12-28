Копенгаген, 28 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Дания показывает высочайший уровень распространения COVID-19 среди всех стран мира, сообщает 28 декабря издание The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По утверждению издания, об этом свидетельствует среднее число заражений коронавирусом — в среднем 1612 заражений на 100 тыс. человек населения.

В частности, власти Дании впервые зафиксировали за сутки более 16 тыс. случаев заражения COVID-19, притом что население страны не превышает 5,9 млн человек.

Кроме того, заявлено, что с третьей декады декабря штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Дании.