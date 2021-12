Токио, , 21:43 — REGNUM Студии Vaka Game Magazine и KANAWO назвали дату релиза приключенческой ролевой инди-игры Noel the Mortal Fate на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 28 декабря сообщает портал Gematsu.

Nintendo Switch

Switch-версия Noel the Mortal Fate выйдет в продажу 10 февраля 2022 года, в качестве издателя на платформе Nintendo также выступит компания Playism. Игра получит японскую, английскую и китайскую локализации. Разработчики отметили, что версия Noel the Mortal Fate для консолей PlayStation 4 и Xbox One выйдет «позже».

Напомним, релиз ПК-версии Noel the Mortal Fate состоялся 14 мая 2018 года. В сервисе Steam компании Valve проект получил «Крайне положительные» отзывы в категории «Все обзоры».

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы ролевой стратегии Relayer про меха-роботов показали игровой процесс