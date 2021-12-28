Пермь, 28 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В Пермском крае суд не стал отправлять в спецшколу подростка, устроившего стрельбу в одной из школ Октябрьского городского округа. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным Накануне.Ru, отправки шестиклассника в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа добивалось руководство местного отдела полиции. Но суд решил, что в материалах дела нет достаточных данных о том, что школьник угрожал остальным убийством и вообще стойко нарушает общественные нормы и правила и способен на рецидив.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла утром 18 октября. Несовершеннолетний выстрелил из оружия в потолок и стену. Один ученик получил незначительную травму.