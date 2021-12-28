Москва, 28 декабря, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Роспотребнадзор в период новогодних праздников усилит работу по недопущению появления просроченных продуктов питания в торговых сетях. Об этом заявила 28 декабря руководитель ведомства Анна Попова.

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«Мы усиливаем контроль по недопущению появления в торговых сетях просроченных продуктов питания, что, к сожалению, бывает в новогодние дни», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Попова добавила, что в период праздников продолжит работу горячая линия Роспотребнадзора, по которой специалисты ведомства будут принимать обращения по от граждан по вопросам профилактики и тестирования на коронавирус, а также по работе такси, по покупке детских новогодних подарков, по качеству и срокам годности пищевой продукции.