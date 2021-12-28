Мадрид, 28 декабря 2021, 21:33 — REGNUM Гибель не менее двух человек стала результатом взрыва, прогремевшего в Испании, в автономном сообществе Мадрид, сообщает 28 декабря агентство EFE.
По утверждению агентства, взрыв произошёл в баре в населённом пункте Парла.
На данный момент известно, что взрыв, причины которого пока не выяснены, произошёл уже после закрытия бара и в отсутствии посетителей.
Точное число погибших и пострадавших уточняется.
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