Мадрид, 28 декабря, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Гибель не менее двух человек стала результатом взрыва, прогремевшего в Испании, в автономном сообществе Мадрид, сообщает 28 декабря агентство EFE.

Взрыв

По утверждению агентства, взрыв произошёл в баре в населённом пункте Парла.

На данный момент известно, что взрыв, причины которого пока не выяснены, произошёл уже после закрытия бара и в отсутствии посетителей.

Точное число погибших и пострадавших уточняется.