Токио, , 21:30 — REGNUM Kadokawa Games выпустила новый трейлер будущей стратегической ролевой игры Relayer в жанре меха (упор в таких играх сделан на сражения гигантских человекоподобных роботов). Видео было опубликовано 28 декабря на YouTube-канале компании.

Игра

В новом видео разработчики показали четыре минуты игрового процесса на «Ледяной планете». Они отметили, что в ролике представлена версия игры для консолей PlayStation 5 и PlayStation 4.

Напомним, релиз Relayer состоится 24 марта 2022 года, в этот день игра выйдет не только в Японии, но и в других странах. Ранее Kadokawa Games сообщила, что Relayer будет переведена на английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, традиционный китайский и корейский языки.