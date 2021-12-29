Белград, , 01:25 — REGNUM Сербия не желает усложнять ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 28 декабря во время встречи с главой белорусского дипломатического представительства в Сербии Валерием Брилевым.

Флаги Сербии и Белоруссии

«Мы уважаем дружбу Белоруссии и высоко оцениваем ее позицию о необходимости соблюдения территориальной целостности и суверенитета Сербии», — процитировала слова Вучича пресс-служба президента Сербии.

Брилев со своей стороны проинформировал лидера Сербии о политической и экономической ситуации в Белоруссии. Он также высказал несколько предложений по углублению сотрудничества двух стран в рамках существующих возможностей.

Президент Вучич передал новогодние и рождественские поздравления лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.

Напомним, что 22 декабря Сербия присоединилась к пятому пакету санкций Евросоюза против Белоруссии. В ответ на санкции Минск принял решение ввести с 1 января 2022 года запрет на импорт определенных видов товаров из ЕС, США, Канады, Великобритании, Черногории и ряда других стран.