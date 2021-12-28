Лондон, , 21:22 — REGNUM Глава британского МИД Лиз Трасс и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию на Украине, сообщила Трасс 28 декабря на странице ведомства в Twitter.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, обсуждалось «вторжение России», которое «дорого ей обойдётся».

«Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине. Согласились с тем, что НАТО решительно поддерживает Украину, вторжение дорого обойдется России, любой диалог должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины», — написала Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, западные политики и СМИ второй месяц громко обсуждают «российское вторжение» на Украину, которое, если состоится, повлечёт «невиданные последствия».

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред РФ: участие ЕС в переговорах Москвы с США и НАТО ничего не стоит