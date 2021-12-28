Женева, Швейцария, 28 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 455 944 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 4501 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 28 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 280 119 931 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено 5 403 662 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 400 488 выявленных инфицированных и 3630 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.