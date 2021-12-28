Лос-Анджелес, США, 28 декабря 2021, 21:18 — REGNUM Riot Games удалось урегулировать коллективный судебный иск, который был подан в 2018 году по инициативе бывших сотрудниц компании Мелани Маккракен и Джес Негрон. Об этом 28 декабря сообщает портал Kotaku.

Постер игры League of Legends от компании RIOT Games
Постер игры League of Legends от компании RIOT Games
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Riot Games согласилась выплатить $80 млн всем истцам, а также $20 млн в качестве компенсации судебных расходов. Отмечается, что соглашение охватывает период с 2014 года по настоящее время и касается всех текущих и бывших сотрудников женского пола.

Кроме того, компания согласилась на то, что независимая сторона, утверждённая совместно Riot Games и властями штата США Калифорния, будет следить за размерами оплаты труда сотрудникам в течение трёх лет.

Наопомним, в ноябре 2021 Маккракен и Негрон обвинили руководство Riot Games в том, что в компании существует практика «повальной дискриминации» по признаку пола, и что в Riot Games сформирована рабочая среда, ориентированная на мужчин. Всё началось с того, что августе 2018 года портал Kotaku опубликовал расследование о происходящем в компании.

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