Екатеринбург, 28 декабря, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вечером 28 декабря эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «Гринвич». Об этом пишут СМИ.

Artetour.ru Екатеринбург

По данным изданий, поводом стало анонимное сообщение о якобы минировании этого заведения. На место оперативно прибыли специалисты, которые начали исследовать территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной причине провели эвакуацию в трёх ТЦ Екатеринбурга. Во всех случаях сообщения о минировании не подтвердились.