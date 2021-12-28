Салехард, , 21:17 — REGNUM На Ямале выполнен годовой план по вводу жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Салехард Vasyatka1

В ЯНАО за 2021 год построено 37 многоквартирных домов на 2169 квартир, и с учётом индивидуальных домов ввод жилья в регионе составит 170 тыс. кв.метров. На сегодня в автономном округе возводится 179 многоквартирных домов, площадью более 570 тыс. кв. м.

Отмечается, что большинство многоквартирников возводится на Ямале для расселения аварийных домов — до 2025 года в регионе необходимо ликвидировать один миллион квадратных метров аварийного жилья. Данная задача пока исполнена на треть.