Орск, Оренбургская область, 28 декабря, 2021, 21:06 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области оперуполномоченный полиции подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Речь идёт о старшем оперуполномоченном отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Орское». Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ. По данным следствия, вечером 27 декабря подозреваемый якобы получил 3 млн рублей за помощь директору одной из фирм избежать уголовной ответственности за неуплату налогов. Следователи будут добиваться заключения сотрудника в СИЗО.

В пресс-службе УМВД России по региону подтвердили журналистам факт задержания. Если вина оперуполномоченного подтвердится, то он будет уволен по отрицательным мотивам. А его руководителя в таком случае ждёт строгое дисциплинарное наказание.