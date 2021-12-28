Лондон, , 21:05 — REGNUM На территории Британии за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено более чем у 129 тыс. человек, сообщает 28 декабря правительство страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, заражение зафиксировано у 129 471 человека. С учётом этих данных, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло в Британии 12 338 676.

При этом за сутки в стране умерло 18 пациентов с диагнозом COVID-19, что довело список жертв эпидемии до 148 021 человека.

Власти Британии считают, что причиной нового всплеска числа заражений является новый штамм «Омикрон».

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